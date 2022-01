Der VW e-Up soll laut einem Bericht bald wieder offiziell verfügbar sein. Das hat VW wohl intern an seine Händler kommuniziert. Offiziell bestätigt ist der Schritt noch nicht. Erste Händler legen aber bereits Interessenten-Listen an. Wie die Elektroauto-Vermietung Nextmove unter Berufung auf ein internes Schreiben an Händler vom 14.1. berichtet, soll der e-Up "in Kürze" in der Ausstattung Style Plus ...

