Online-Broker des Jahres: Bewerten Sie jetzt den Smartbroker und sichern Sie sich mit etwas Glück ein Samsung-Tablet

Wer ist der beliebteste Broker im Land? Große Umfrage der Fachzeitschrift BÖRSE ONLINE mit Preisausschreiben. Als Leserpreis gibt es ein Samsung Galaxy Tab S7 Wifi im Wert von 699 Euro zu gewinnen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Smartbroker? Bewerten sie uns noch bis zum 23. Januar bei der BÖRSE ONLINE-Wahl zum Online-Broker des Jahres 2022 - und gewinnen Sie einen wertvollen Preis. Bereits zum 23. Mal möchte das Anlegermagazin BÖRSE ONLINE wissen, welche Note Sie Ihrem Onlinebroker geben? Die Umfrage hat sich im Lauf der Jahre zu dem wohl wichtigsten Qualitäts-TÜV der Online-Broker in Deutschland entwickelt. Denn die eigenen Kunden sind schließlich die kritischste Jury. Nehmen Sie sich kurz Zeit und geben Sie hier bis zum 23. Januar 2022 Ihr Votum ab. Als Dankeschön für Ihre Teilnahme können Sie einen attraktiven Preis gewinnen, den die BÖRSE ONLINE-Redaktion auslobt. Enthaltene Werte: DE000A2GS609

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )