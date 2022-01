Stuttgart (ots) -"Marktcheck" am Dienstag, 18. Januar 2022, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation Hendrike BrenninkmeyerFertige Pizzateige aus Supermärkten und Discountern können das Selbermachen von Pizza erleichtern: ausrollen, belegen und ab in den Ofen. Der Weltmeister im Pizzabacken aus Mainz testet, ob solche Fertigteige geschmacklich mit seinem preisgekrönten Pizzateig mithalten können. Ein Ernährungsmediziner prüft die Inhaltsstoffe, die außer Mehl, Wasser, Öl und Hefe in den Fertigteigen noch enthalten sind. "Marktcheck" am 18. Januar 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek (http://www.ARDmediathek.de/ard/search/marktcheck), beim SWR (http://www.swr.de/marktcheck), auf Youtube (http://www.youtube.com/marktcheck) und Facebook (http://www.facebook.com/marktcheck).Weitere geplante Themen:Medikamente ohne Rezept - Gefahr aus dem Internet?Dass Medikamente rezeptpflichtig sind, hat einen guten Grund: Ohne vorherige ärztliche Untersuchung eingenommen, können sie den Patient:innen unter Umständen mehr schaden als nutzen. Im Internet sind Medikamente auch ohne Arztbesuch erhältlich, wenn man sie selbst bezahlt. Doch was man erhält, kann fragwürdig sein und zum Teil sogar verboten. Ein Reporter bestellt im Selbstversuch Viagra, Cortison und Hormone - mit überraschenden Ergebnissen."Marktcheck" mischt sich ein - Ärger mit der Rückgabe bei RealEinmal hin, alles drin. So wirbt Real für das Einkaufserlebnis in seinen Märkten. In der Tat bekommt man dort außer Lebensmitteln noch viele andere Gegenstände für Haushalt oder Freizeit. "Marktcheck"-Zuschauer aus Freiburg kauften bei Real zwei Elektroroller für mehr als 2.000 Euro. Als diese kaputt gingen, lehnte Real eine Gewährleistung ab. "Marktcheck" hakt nach.Notwendig oder ungesund? Was Salz für den Körper bedeutetSalz ist aus der Küche kaum wegzudenken. Es wird naturbelassen, aus den Tiefen der Berge oder dem Meer, mit Jod, Folsäure oder gewürzt angeboten. Doch bei einigen Erkrankungen sollte man genau darauf achten, wieviel und welches Salz man zu sich nimmt. Gesundheitsexperte Lothar Zimmermann klärt auf."Marktcheck" findets raus - warum werden Gläser trüb?Wie entstehen die weißlichen Schleier auf Trinkgläsern, sind die Verfärbungen im Vorfeld zu verhindern und wie entfernt man sie? Einer der besten Chemielehrer Deutschlands erklärt das Phänomen."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek unter www.ARDMediathek.de/SWR zu sehen sowie beim SWR unter www.SWR.de/marktcheck.Außerdem auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck.Fotos bei www.ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/pizzateigUm Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD Mediathek oder der ARD Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:ARD Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.presseportal.de%2Fnr%2F153004&data=04%7C01%7CVesna.Sabljic%40swr.de%7Cb74e2ca3185242e8c3ac08d9250a9efe%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637581550113847503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qZJmgXy6qhLNmTejLgtQCU5CQRj8WW8U8RxHg44K%2BrI%3D&reserved=0)ARD Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.presseportal.de%2Fnr%2F153003&data=04%7C01%7CVesna.Sabljic%40swr.de%7Cb74e2ca3185242e8c3ac08d9250a9efe%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637581550113857459%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wd93EttXic9OWIdRrdzRVh8DIkFHgoKdeFhZ%2BNmwMdA%3D&reserved=0)Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5122828