Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax eröffnet im Plus ++ VW baut Produktion aus ++ Unilever will übernehmen.

> MÄRKTE & KURSE | Vor dem verlängerten Börsenwochenende (heute bleiben die US-Börsen wegen des Martin Luther King Days geschlossen) schlossen die großen US-Indizes am Freitag uneinheitlich. Der Dow Jones gab um 0,56 % auf 35.911 Punkte nach, weil die Quartalszahlen der großen US-Banken zu Beginn der Berichtssaison eher enttäuschten. So verdiente beispielweise JPMorgan im vierten Quartal weniger als im Vorjahreszeitraum, wobei die Großbank damit aber noch über den Erwartungen der Analysten lag. JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnte außerdem vor Inflationsrisiken und stimmte Aktionäre und Analysten auf deutlich steigende Kosten ein.

Der S&P 500 konnte sich von dieser Negativstimmung im späten Handel abkoppeln und beendet den Handel mit einem Plus von 0,08 % bei 4.662,85 Punkten. Der Nasdaq 100 legte sogar 0,75 % auf 15.611 Punkte zu. Der Technologieindex profitierte von den anziehenden Notierungen bei den Halbleiterherstellern. In Deutschland stabilisierte sich der Dax im frühen Handel, blieb aber unter der wichtigen Marke von 16.000 Punkten. Der deutsche Leitindex eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,41 % bei 15.948 Punkten.

Unterdessen forciert VW die Aufholjagd in China, nachdem der Autobauer hier 2021 Marktanteile eingebüßt hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...