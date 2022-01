Nürnberg (ots) -Auch in 2022 können sich die Kunden auf NORMA verlassen! Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr nimmt sich der Nürnberger Lebensmittel-Händler die Preise von beliebten Produkten vor und reduziert diese deutlich. Kundinnen und Kunden sparen dabei bis zu 17 Prozent.Der frische Pizzateig von VILLA GUSTO ist in der XXL-Packung bei NORMA - statt für 1,19 Euro für nur noch 99 Cent zu haben. Auch die Geflügel- und Hähnchen-Fleischwurst im Kühlregal wird deutlich günstiger. 500 Gramm der beliebten Wurst kosten nun 1,79 Euro statt wie bisher 1,99 Euro. Aber auch Wein, Saft, Käse und Frühlingsrollen wurden stark reduziert.Die aktuellen Januar-Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):GUT LANGENHOF, Geflügel-/ Hähnchen-Fleischwurst,verschiedene Sorten, 2 x 250 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURTRIMM, Multivitaminsaft, 1 lBislang: 0,89 EURJetzt: 0,85 EURLECKERROM, Ziegenkäse, verschiedene Sorten, 125 bzw. 150 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,89 EURVILLA GUSTO, Frischer Pizzateig XXL, 550 gBislang: 1,19 EURJetzt: 0,99 EURHeuriger Grüner Veltliner, 1 lBislang: 2,39 EURJetzt: 1,99 EURGREAT DRAGON, Frühlingsrollen, verschiedene Sorten, 400 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5122873