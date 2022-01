Der Technologiesektor verzeichnete einen durchwachsenen Start ins neue Jahr. Der "Kursmotor" wollte bislang nicht so richtig anspringen. Das Thema potentielle Zinswende in den USA lastet auf dem Sektor. Mit der angelaufenen US-Quartalsberichtssaison könnte nun aber ein neuer Taktgeber ins Spiel kommen. Derzeit stehen noch die US-Banken mit ihren Ergebnissen im Fokus, doch spätestens in der nächsten Handelswoche nimmt die Berichtssaison dann auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...