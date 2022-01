Bisher wurde man beim Aufrufen von PS3-Spielen in Sonys PS-Store in der Regel zum Streamingdienst Playstation Now umgeleitet. Doch jetzt berichten einige Nutzer, dass im Playstation-5-Store Spiele für die PS3 aufgetaucht sind. Einige Nutzer berichten in Nachrichtengruppen und Foren, dass sie in Sonys PS-Store Spiele mitsamt einer Preisangabe sehen können, was eine Bestätigung dafür wäre, dass Sony möglicherweise eine Abwärtskompatibilität einführen will, die mit dem vergleichbaren Microsoft-Produkt, dem Xbox Game Pass, konkurrieren könnte. Über den Browserzugriff lassen sich die Spiele dagegen wohl noch in keinem Fall...

Den vollständigen Artikel lesen ...