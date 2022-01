Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Da die Zinserwartungen in den USA zuletzt nicht weiter forciert wurden, konnte der Euro seine erzielten Gewinne größtenteils behaupten, so die Analysten der Helaba.Dennoch erscheine das Potenzial nach oben begrenzt, zumal der Renditevorteil der USA sowohl in nominaler als auch realer Rechnung größer geworden sei. Dies passe nicht zu einem dauerhaften Anstieg des Euro. Zudem gelte es zu berücksichtigen, dass die Widerstände im Bereich der 1,15er Marke, hergeleitet von einem Retracement und der 100-Tagelinie, bisher nicht hätten überwunden werden können. Sollte es dennoch dazu kommen, wäre der Weg frei für einen Anstieg bis zum Oktoberhoch bei 1,1692 USD. Erste Unterstützungen seien in der Zone 1,1380/90 zu finden. ...

