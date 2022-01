Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte standen in letzter Woche gänzlich im Zeichen der US-Inflationszahlen sowie der Anhörung von US-Notenbank-Chef Jerome Powell vor dem US-Senat am Dienstag, so die Analysten von Postbank Research.Dieser habe erneut bekräftigt, dass es an der Zeit sei, den Notfallmodus zu verlassen und sich der Normalität in Sachen geldpolitischer Linie zu nähern. Die Renditen zehnjähriger US-Treasuries seien im Hinblick auf stärker steigende Zinsen von ihrem Hoch bei 1,8 Prozent wieder etwas zurückgewichen. Hierzulande seien die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen um 3 Basispunkte auf aktuell ca. -0,066 Prozent gefallen. (Ausgabe vom 14.01.2022) (17.01.2022/alc/a/a) ...

