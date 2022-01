Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den US-Staatsanleihemärkten setzte sich der Renditeanstieg der vergangenen Wochen trotz der rekordhohen Inflation von sieben Prozent nicht weiter fort, so die Experten von Union Investment.Die Rendite von zehnjährigen US-Schatzanweisungen habe vielmehr seitwärts tendiert, was vor allem den Kommentaren der US-Notenbank FED zu verdanken gewesen sei. Die Währungshüter hätten die Marktteilnehmer bereits im Vorfeld auf eine weiterhin hohe Teuerungsrate vorbereitet. Zudem hätten sie erneut ihre Bereitschaft betont, sich dem Inflationsdruck entgegenzustellen. FED-Chef Jerome Powell habe dabei zur Wochenmitte bei einer Anhörung vor dem Senats-Bankenausschuss beteuert, die Teuerung bekämpfen zu wollen, ohne dabei die Konjunktur abzuwürgen. ...

