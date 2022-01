Im Rahmenprogramm der elektrischen Tourenwagen-Serie Pure ETCR wird in diesem Jahr erstmals eine elektrische Nachwuchs-Rennserie für junge Rennfahrerinnen und Rennfahrer an den Start gehen. Gefahren wird mit einem Einheitsauto. Für die Premierensaison der ERA Championship - ERA steht für Electric Racing Academy - stehen zwischen Mai und Juli 2022 zehn Rennen an fünf Austragungsorten im Rennkalender. ...

