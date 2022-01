Herford (ots) -Geschäftsführer Bazid Ammo hat mit seiner Wasserpfeife Magnum Shisha ein Produkt auf den Markt gebracht, das sowohl von seinem Nutzen als Rauchgerät als auch mit seiner Ästhetik überzeugt.Das Rauchen einer Wasserpfeife ist eine Wissenschaft. Ähnlich wie bei einer Teezeremonie geht es hier nicht um das schnelle Erlebnis, sondern um die Vorbereitung eines Rituals, die Freude an der Auswahl erlesenster Zutaten und kostbarer Utensilien und nicht zuletzt den Genuss bei guten Gesprächen im Kreise guter Freunde.Bazid Ammo betreibt sein Unternehmen Magnum Shisha aus Leidenschaft. Er weiß, dass seine Kunden höchste Qualität bei Produkten und Gerätschaften erwarten. Er kennt aber auch die Fragen, die Einsteiger haben. Von den verschiedenen Ausführungen der Pfeifen, von Tabaken und Aromen für jeden Geschmack, von der Beschaffenheit der Kohle bis hin zu rechtlichen Dingen steht der Fachmann seinen Kunden für alle Fragen offen.Sein Online-Store Magnum Shisha ist nicht nur Verkaufsportal für eine Vielzahl erstklassiger Produkte, sondern auch Blog und Forum für seine Gäste und alle, die Interesse haben an der Welt der Wasserpfeifen.Vom Orient in den Okzident - ein Siegeszug um die WeltWasserpfeifen, auch Shishas genannt, kamen bereits vor langer Zeit aus der arabischen Welt in das Abendland. Ihren Zauber und ihre Faszination haben sie bis heute nicht verloren. Wer je einen Shisha-Wirt bei der bedachtsamen Vorbereitung, bei der jedes kleinste Detail vom Temperieren des Wassers bis zum Entzünden der Kohle eine Rolle spielt, beobachtet hat; wer die verheißungsvolle Erwartung in den Augen der Gäste gesehen hat, wenn das fertige Rauchgerät dann mit einem sauberen Tuch umfasst an den Platz gereicht wird, der kann die Faszination verstehen, die auch Bazid Ammo antreibt.Im Zuge der Einführung des allgemeinen Rauchverbots in öffentlichen Gebäuden, haben Shisha-Bars auch in Deutschland einen im doppelten Sinne märchenhaften Aufschwung erlebt. Auch wenn es beim gemeinsamen Rauchen durchaus um ganz weltliche Gespräche geht, hat das Zeremoniell und der duftende Rauch nichts von seinem orientalisch anmutenden Zauber verloren.Hochwertige Produkte aus Edelstahl und Kristallglas sind sein KerngeschäftWas tun, wenn Qualitätsansprüche zu wünschen übrig lassen? "Die Machart vieler Pfeifen, die auf dem Markt erhältlich sind, haben mich als Raucher nie überzeugt", sagt Bazid Ammo, "sie waren billig gemacht und sahen auch so aus. Lifestyle-Produkte waren sie definitiv nicht!"Bazid Ammo bemängelt, dass die Qualität vieler Shishas nicht einmal den Mindestansprüchen genügte. Er wollte Besseres, lange bevor er die Ambition hatte, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Seine Idee der Magnum Shisha war dann der Ausgangspunkt seines Business.Er entschloss sich, seine Produkte in Deutschland herzustellen. "Deutsche Waren sind in aller Welt sehr gefragt und das Label "Made in Germany" steht für höchste Qualität. Das Glas stammt aus Tschechien. Das Nachbarland ist bekannt für sein reines Kristallglas. In einer externen Dreherei werden die Teile aus Edelstahl hergestellt. Wir produzieren vor Ort auf höchstem Niveau mit besten Rohstoffen. Jedes Teil unterliegt zwei strengen Qualitätskontrollen während der Bauphase, bevor es auf den Markt geht. Unsere Kunden legen Wert darauf und wir auch."Kenner wollen Qualität - beim Produkt und beim GenussEs ist nicht allein der verwendete Tabak, der den Rauch-Genuss gut oder schlecht macht, weiß der Experte. Hochwertige Materialien geben keine Stoffe an das Wasser oder den Rauch ab. "Bekanntermaßen ist Tabak generell nicht gesundheitsfördernd. Was man aber beim Rauchen eines Aluminium-Billigimports aus Fernost nebenbei noch mit einatmet, will man gar nicht wissen. Deutsche Produkte durchlaufen deutsche Produktionsprozesse und Richtlinien. Da sind die Standards ganz anders. Unsere Shishas sind keine Massenprodukte und dementsprechend sehr gut."Neben den baulichen Vorteilen, die Bazid Ammos Shishas aufweisen, sind sie echte Kunstwerke. Der elegante Schliff des Glases und die filigranen Einzelteile lassen Liebe zum Detail erkennen. Man müsste sie nicht wirklich rauchen, um sich an ihnen zu erfreuen. Gerade in der Verwendung aber zeigt sie ihr ganzes Potential.Das Hauptaugenmerk des Herstellers liegt auf seinem Hausprodukt, der Magnum Shisha. Die Pfeife, die nicht nur schön, sondern hochwertig ist und ungetrübten Rauchgenuss garantiert, hat in der Branche und bei Kennern bereits vielfach von sich Reden gemacht. Ende Januar kommt nun eine neue, innovative Wasserpfeife auf den Markt, die patentgeschützt ist - MAGNUM DRIP. Auch mit dieser möchte Bazid Ammo seine Kunden - wie bisher - überzeugen.Lifestyle-Produkt - Gekommen, um zu bleiben"Die Kunden schätzen unsere Shishas wegen ihrer vielen Vorzüge. Die Leute wissen einfach, das ist kein Produkt, was morgen wieder vom Markt verschwindet." Und der Bedarf steigt. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Konsumenten rapide angestiegen, weiß Bazid Ammo. So ist das Ziel des Unternehmers für 2022, einen zweistelligen Umsatz zu erreichen.Ob zuhause oder in der Lounge, das Rauchgerät aus dem Orient ist längst Lifestyle-Produkt und für viele aus dem Freizeitbereich nicht mehr wegzudenken - und das weit über die Grenzen von Deutschland hinaus. Mit seinen Produkten von Magnum Shisha ist Bazid Ammo weltweit vertreten, ob in Frankreich, Saudi-Arabien, in ganz Amerika oder Australien.Für den Hersteller ist das ein weiterer Anreiz, nur das Beste zu produzieren und anzubieten. Auch möchte er sein Produktportfolie stetig erweitern und Vorreiter für innovative Produkte sein. Zu besichtigen ist die Magnum Shisha nicht nur auf der hauseigenen Webseite magnumshisha.de, sondern auch in den gängigen Social-Media-Kanälen bei facebook, TikTok und Instagram. Wer einmal im wahren Leben mit dem Team um Bazid Ammo in Kontakt treten möchte, kann sie zudem auf der Shisha-Messe in Frankfurt Anfang Mai an Stand E40 antreffen.Sie möchten auch den Zauber und die Faszination mit einer exklusiv gearbeiteten und hochwertigen Shisha zelebrieren? Schauen Sie jetzt im Onlineshop von Bazid Ammo und Magnum Shisha (http://magnum-shisha.de/) vorbei.