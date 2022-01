Krombach (ots) -kreuzfahrten.de ist das beste Kreuzfahrtportal in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV). Das Berliner Institut hat zehn führende Kreuzfahrtportale getestet und kreuzfahrten.de mit 94 Prozent Zielerreichung (Note 1,4) als Gesamtsieger ermittelt. Dabei erreichte das Portal als einziger Anbieter die Note Sehr gut und konnte vor allem in den Testkriterien Kundendienst und Angebotsbreite als bestes Portal punkten.Insgesamt hat die Gesellschaft die zehn führenden Portale in Deutschland auf folgende Kategorien untersucht und verglichen: Angebotsbreite, Buchung und Transparenz, Preise und Konditionen sowie Kundendienst. Während alle Portale bei Preisen und Konditionen ähnlich gut abschnitten und 97 bis 100 Prozent der Ziele erreichten, gab es etwa beim Kundendienst erhebliche Differenzen. Hier lag die Zielerreichung bei 50 bis 95 Prozent. Den höchsten Wert erzielte kreuzfahrten.de. Auch bei der Angebotsbreite erreichte das Krombacher Unternehmen als einziger Anbieter 95 Prozent."Für unsere Mitarbeiter ist diese Studie eine große Auszeichnung," sagte Christine Fäth-Schubert, Vorstand der Nees-Reisen AG, die kreuzfahrten.de betreibt. In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 40-jähriges Jubiläum. 1982 als Reisebüro und Veranstalter gegründet, ist Nees-Reisen seit 2002 als Spezialist für Kreuzfahrten aktiv.Die Nees-Reisen AG hat sich 2002 als unabhängiger Spezialist auf Kreuzfahrten konzentriert. Mit mehr als 35.000 Reisenden in 2019 ist Nees einer der größten Vermittler von Kreuzfahrten im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen verkauft in mehreren Sprachen vor allem Kreuzfahrten und damit verbundene Zusatzleistungen. Rund 20.000 Kreuzfahrten mit etwa 50 Reedereien und Veranstalter für Hochsee- und Flusskreuzfahrten können gebucht werden. Davon sind zahlreiche Reedereien mittels direkter Schnittstellen an die Datenbank von Nees-Reisen angebunden. Zudem ist Nees-Reisen Partner von Miles & More. Hier können Prämienmeilen gesammelt und eingelöst werden. Ein mit Reise-Profis besetztes Service-Center, eine IATA-Agentur zur Buchung von Flügen und kostenlose Service-Nummern (0800) in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören zu den Dienstleistungen des Familienunternehmens.Pressekontakt:Lüchow Medien & KommunikationKarsten LüchowTel. 040-611 683-90karsten.luechow@luechow-medien.deOriginal-Content von: Nees Reisen AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102745/5122972