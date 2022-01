In der D-A-CH-Region sind die Heizölpreise im Vortagesvergleich durchschnittlich um 0,65 Cent bzw. Rappen pro Liter Heizöl gestiegen. Die Ölpreise ziehen im Zuge schwächelnder Produktionssteigerungen und einer robusten Nachfrage an. Der Ukraine-Konflikt könnte kurzfristig die Ölpreise nach oben treiben. Seit Freitag ziehen die Ölpreise deutlich an. Hintergrund ist, dass der Ölmarkt von einer weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...