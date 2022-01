Der Novavax-Impfstoff soll schon bald in Deutschland zum Einsatz kommen. CEO Stanley Erck erwartet ein "sehr geschäftiges Jahr" für das Unternehmen. Die Aktie startet mit Kursgewinnen in die Woche.Nach der EU-Zulassung im Dezember soll der Nuvaxovid-Impfstoff von Novavax am 21. Februar in Deutschland einsatzbereit sein, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte. Vergangene Woche hatte das US-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...