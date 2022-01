Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Absturz der Türkischen Lira (TRY) hat im Dezember zu einem massiven Anstieg der Inflationsrate geführt, so die Analysten der DekaBank.Die Verbraucherpreise hätten um 36,1% über dem Vorjahresniveau gelegen. Mit 13,6% habe die Monatsveränderungsrate auf einem auch für türkische Verhältnisse ungewöhnlich hohen Niveau gelegen. Auf die Währungskrisen der vergangenen Jahre habe die Zentralbank jeweils mit einer deutlichen Zinsanhebung reagiert und so eine Stabilisierung herbeigeführt. Dies erscheine dieses Mal keine ernsthafte Option, denn Präsident Erdogan habe wiederholt klargestellt, er werde sich von den Kapitalmärkten nicht in eine Hochzinspolitik drängen lassen, die für die Wirtschaft schädlich sei. Stattdessen habe die Zentralbank die Zinsen trotz Währungsschwäche und Hochinflation immer weiter gesenkt, zuletzt im Dezember um 100 Basispunkte auf 14%. ...

