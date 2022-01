Köln (www.fondscheck.de) - Mit einer Investition in den Kölner Nachhaltigkeitsfonds (ISIN DE000A2PEMJ0/ WKN A2PEMJ, A-Tranche; ISIN DE000A2PEMH4/ WKN A2PEMH, I-Tranche) von der RP Rheinische Portfolio Management GmbH (RP) und der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (Monega) können Anleger ab sofort direkt soziale Projekte fördern, so die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...