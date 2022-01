Fraport auf dem Weg der Erholung? Langsam. Heute lieferte die Fraport AG (ISIN: DE0005773303) ihre Verkehrszahlen für 2021. Zwar konnte man 2021 die Passagierzahlen in Frankfurt um 32,4 % gegenüber dem Vorjahr auf 24,8 Millionen Passagiere steigern. Aber immer noch 64,8 % weniger als in 2019. Und so kann Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG zumindest etwas Optimismus verbreiten: "Auch im vergangenen Jahr war der Flughafen Frankfurt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie massiv betroffen. Zwar haben sich die Passagierzahlen über das Jahr sukzessive weiter erholt und im Zeitraum ...

