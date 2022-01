Neues Angebot optimiert die Einhaltung der Steuervorschriften am Point-of-Need

KING OF PRUSSIA, PA, Jan. 17, 2022(NASDAQ:VERX) ("Vertex" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, informierte heute über seine zum Patent angemeldete Edge-Cloud-Lösung Vertex Indirect Tax O Series. Die Lösung ermöglicht es globalen Omnichannel-Einzelhändlern, containerisierte Steuer-Engines dort zu konfigurieren, zu automatisieren und einzusetzen, wo Transaktionen verarbeitet werden, und bietet eine verbesserte Leistung und Skalierbarkeit für die Steuerautomatisierung am Point-of-Need.



"Einzelhandelsunternehmen stehen vor der immer größer werdenden Notwendigkeit, ein nahtloses und konsistentes Kundenerlebnis zu bieten und gleichzeitig die sich schnell ändernden globalen Steuervorschriften einzuhalten, unabhängig davon, wie oder wo die Kunden mit ihnen in Kontakt treten", sagte David DeStefano, CEO von Vertex. "Vertex O Series Edge bietet Unternehmen eine Steuerautomatisierung der nächsten Generation und eine höhere Geschwindigkeit, während den Verbrauchern ein reibungsloses Erlebnis geboten wird, unabhängig davon, wo und wann Transaktionen stattfinden."

Vertex wird seine neue Edge-Technologie auf der NRF 2022: Retail's Big Show der National Retail Federation präsentieren. Die Lösung wurde entwickelt, um Unternehmen, wie z. B. Einzelhändler, zu unterstützen, die Transaktionen überall und jederzeit ohne Latenzzeiten oder Abhängigkeit von der Verbindungsqualität verarbeiten müssen. Vertex O Series Edge ist eine End-to-End-Lösung, die es ermöglicht, die Steuer lokal, im Laden oder in einem E-Commerce-Rechenzentrum zu berechnen. Dadurch werden Leistung und Betriebszeit maximiert und gleichzeitig werden die Transaktionen für das Berichtswesen und die Einhaltung der Steuervorschriften zentral zusammengefasst.

"Immer mehr Einzelhändler nutzen verteilte Technologien, um die Berechnung indirekter Steuern zu verwalten und unliebsame Kundenerlebnisse zu minimieren", so Justin Reinard, Executive Vice President of Operations bei DMA. "Vertex O Series Edge-Technologie bietet Anwendern auf der ganzen Welt eine zentralisierte Steuer-Engine vor Ort mit Cloud-Funktionalität, die überall eingesetzt werden kann und bei steigendem Transaktionsvolumen skalierbar ist."

Vertex O Series Edge ermöglicht eine konsistente, sichere und genauere Steuerermittlung bei gleichzeitiger Steigerung der Leistungsfähigkeit. Der Vorteil der Edge-Technologie besteht darin, dass die Benutzer mehrere Container bereitstellen können, die zu verteilten Netzwerken werden. So wird die Skalierbarkeit die und Zuverlässigkeit für kritische Anwendungen verbessert.

"Um mit den Erwartungen der Verbraucher an Geschwindigkeit und Flexibilität Schritt halten zu können, konzentrieren sich Einzelhändler auf die Ausfallsicherheit und Leistung der Anwendungen, die den Handel und die Verkaufsstellen unterstützen", so Sal Visca, Vertex Chief Technology Officer. "Die Vertex Edge-Computing-Lösung verbessert das Kundenerlebnis in den Geschäften, indem sie eine schnelle und effiziente Steuerermittlung am Ort der Transaktion ermöglicht."

Vertex ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen mit Zuversicht Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und wachsen können. Vertex bietet Lösungen, die hinsichtlich der wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatz- und Verbrauchssteuern, Mehrwertsteuer und Lohnsteuer, auf bestimmte Branchen zugeschnitten werden können. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

