Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die ABN AMRO Bank N.V. (ISIN NL0011540547/ WKN A143G0) (ABN AMRO) ist gemessen an ihrer Bilanzsumme nach der ING Group und der Rabobank die drittgrößte Bank der Niederlande, so die Analysten der Helaba.Von ihren weltweit rund 19.000 Vollzeitbeschäftigten hätten sich zuletzt 16.000 in den Niederlanden befunden. Sie erwirtschafte über 80% ihrer Erträge im Heimatland. Außerhalb der Niederlande verfüge der Konzern über Standorte in 13 Ländern, wobei der regionale Fokus insbesondere auf Frankreich, Belgien und Deutschland liege. Als Universalbank biete das Institut seinen Privat- und Unternehmenskunden ein breites Produktspektrum inklusive Krediten, Hypothekenfinanzierungen, Zahlungsverkehrsdienstleistungen, Spar- und Anlageprodukten sowie Vermögensverwaltung. Über die Hälfte ihrer Kundenkredite entfalle auf private Hypothekenfinanzierungen. Weitere wichtige Standbeine habe die Bank im Geschäft mit Unternehmenskunden und vermögenden Privatkunden. ...

