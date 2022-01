Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Seit Jahresbeginn fallen die Kurse und bleiben damit Hauptthema an den Rentenmärkten diesseits wie jenseits des Atlantiks, so die Deutsche Börse AG.Die Renditen zehnjähriger US-Treasuries seien in der letzten Woche zeitweise auf das höchste Niveau seit Beginn der Corona-Pandemie gestiegen. Analysten würden mit bis zu vier Zinserhöhungen durch die US-Notenbank rechnen, um die Inflation auf das Ziel von 2 Prozent zu senken. ...

