Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Steigende US-Renditen haben zu Jahresbeginn zu Kursverlusten bei EM-Hartwährungsanleihen geführt, so die Analysten der DekaBank.Bei EM-Lokalwährungsanleihen seien die Renditen zwar ebenfalls gestiegen, doch hätten Währungsgewinne hier die Rentenverluste ausgleichen können. Dass die US-Notenbank ihr Anleihekaufprogramm in den kommenden Monaten auslaufen lassen und die Zinsen anheben werde, sei allgemeine Markterwartung. Für EM-Anleihen dürften weiter steigende US-Renditen grundsätzlich eine Belastung darstellen. EM-Lokalwährungsanleihen würden allerdings dadurch gestützt, dass viele EM-Zentralbanken in Lateinamerika und Osteuropa in ihrem Zinsanhebungszyklus bereits weit fortgeschritten seien. ...

