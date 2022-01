HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 160 auf 165 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Eckdaten hätten ein hervorragendes viertes Quartal bestätigt, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Verkauf des Siltronic-Anteils an Globalwafers könnte zwar scheitern, für solch ein attraktives Unternehmen dürfte sich aber ein anderer Käufer finden lassen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2022 / 08:15 / MEZ



ISIN: DE000WCH8881

