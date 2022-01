Vaduz (ots) -Bei guten Schneeverhältnissen starteten am 6. Januar 19 motivierte Personen aus den liechtensteinischen Skiclubs und Umgebung eine 6-tägige J+S Leiterausbildung Skifahren in Malbun.Unter anderem wurden Grundtechniken des Skifahrens wie Pflugdrehen, Parallelschwung und Carving vermittelt, die Gestaltung einer altersgerechten Lektion umgesetzt sowie Themen wie die Sicherheit im Schnee und Wildruhezonen behandelt. Die intensiven Ausbildungstage wurden am Sonntag, 16. Januar mit einem Lehrauftritt und einer Theorieprüfung abgeschlossen. Wie bedanken uns herzlich bei den Kursleitern Cédric Wagner und Dario Schio für die kompetente Kursleitung und die lehrreichen Ausbildungstage.J+S feiert 2022 das 50-jährige Jubiläum. Seit 1972 gibt es das Sportförderprogramm mit dem Motto "jung.sportlich.einzigartig". Die Leiterinnen und Leiter verpflichten sich, regelmässig an Aus- und Weiterbildungen teilzunehmen. Die Stabsstelle für Sport subventioniert Sportaktivitäten in über 50 Organisationen und mehr als 20 Sportarten.Pressekontakt:Stabsstelle für SportJürgen TömördyT +423 263 63 31Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100884027