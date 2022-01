Die Mid-Cap-Aktien am Frankfurter Aktienmarkt präsentieren sich zum Wochenauftakt überwiegend freundlich. Der MDAX notiert am frühen Nachmittag leicht im Plus, wobei 35 der 50 Werte ein grünes Vorzeichen vorweisen. Eine der Top-Aktien macht schon seit Wochen positiv von sich reden und könnte bald eine wichtige Hürde überspringen.

Den vollständigen Artikel lesen ...