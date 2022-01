DGAP-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

MOBOTIX AG: MOBOTIX übernimmt Vaxtor Group



17.01.2022 / 14:19 CET/CEST

Langmeil, 17. Januar 2022: MOBOTIX übernimmt die Vaxtor Group (nachfolgend Vaxtor), Tres Cantos, Spanien, einen Spezialisten für optische Zeichenerkennung (OCR), automatisierte Kennzeichenkontrolle (ALPR), künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (sog. Deep Learning). Vaxtor ist seit 2020 Technologiepartner von MOBOTIX. In dieser Zeit wurde nicht nur in globalen Projekten zusammengearbeitet, sondern MOBOTIX gewann auch tiefe Einblicke in die Produktarchitektur sowie die Softwareentwicklung von Vaxtor.

Vaxtors OCR-Analysetechnologie wird bei der automatisierten Erfassung von Buchstaben, Zahlen, Barcodes oder anderen maschinenlesbaren Daten eingesetzt. Sie ermöglicht, solche Informationen kostengünstig und mit hoher Geschwindigkeit zu erfassen, zu verarbeiten und damit verbundene Prozesse anzustoßen. Die OCR-Technologie ist Türöffner für Deep Learning in den von MOBOTIX definierten vertikalen Zielmärkten, etwa in der Anwendung der Nummernschilderkennung und darüber hinaus; z.B. im kommerziellen Bereich für die Erkennung von Containern, Fahrzeugen und Flugzeugen oder die Überwachung von Lieferketten. Branchenexperten erwarten ein Wachstum des Weltmarktes für ALPR-Lösungen von 2,3 Mrd. $ auf 3,8 Mrd. $ bis 2025.

Vaxtor verbessert die strategische Ausrichtung von MOBOTIX bei Deep Learning, da Vaxtor ALPR dezentral über Apps betreiben kann und damit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber einer Reihe von Mitbewerbern bietet. Das Branchenforschungsunternehmen Novaira Insights erwartet ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 66% p.a. (CAGR) für Deep Learning Kameras weltweit (ohne China) für 2020 bis 2025.

Vaxtor vertreibt weltweit über eine dreistellige Zahl von Partnern. Das spanische Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz im einstelligen Millionenbereich, der zuletzt im Vergleich zum Vorjahr um über 20% gewachsen ist. Die Vaxtor-Software hat sich im Vergleich zu anderen Angeboten als genauer (99% Erkennungsrate) und zuverlässiger erwiesen. Hartmut Sprave, CTO von MOBOTIX, kommentiert: "Diese Akquisition bietet umfangreiche technologische Möglichkeiten und Synergieeffekte, die durch die gemeinsamen Entwicklungskapazitäten in Madrid, wo die Entwicklungsteams von MOBOTIX und Vaxtor angesiedelt sind, noch verstärkt werden."

Thomas Lausten, CEO von MOBOTIX, ergänzt: "Vaxtor ist für uns eine maßgeschneiderte Ergänzung der bestehenden Kompetenzen und technologisch eine Verstärkung in zukünftigen Wachstumsmärkten. Diese Akquisition ist eine einmalige Chance für MOBOTIX, hoch attraktive Lösungen mit starken Margen und attraktiven Wachstumsraten zu integrieren. Vaxtor unterstützt unsere ehrgeizigen Wachstumsziele perfekt und wird sich sofort positiv auf Ergebnis und Cashflow auswirken."

Juan Vercher, CEO und Gründer von Vaxtor, erklärt: "Ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die diese Übernahme für Vaxtor mit sich bringt. Wir können weiterhin als eigenständiges Unternehmen agieren und unsere bestehenden Geschäftsbeziehungen ausbauen. Die enge strategische und technische Zusammenarbeit mit einem Unternehmen vom Format von MOBOTIX ist ein Katalysator für unsere ehrgeizige Wachstumsstrategie."

Über finanzielle Details haben beide Unternehmen Stillschweigen vereinbart. Die Gremien der Unternehmen haben der Übernahme zugestimmt. Der Vollzug steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden. Das Closing der Übernahme wird im 1. Quartal 2022 erwartet.



Über MOBOTIX AG:

MOBOTIX ist ein führender Anbieter hochauflösender, netzwerkbasierter Videosicherheitssysteme und vertreibt seine Lösungen über Distributoren und qualifizierte Vertriebspartner weltweit. Die Systeme bestehen aus Hardware mit Schwerpunkt auf Hochleistungskameras und zunehmend auch aus Software, z.B. Anwendungssoftware (Applikationen oder Apps genannt), die nützliche Funktionen erfüllen, aber für die Funktion des Systems selbst nicht notwendig sind. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit dezentralen IP-basierten Videoüberwachungslösungen.



Über Vaxtor Group:

Vaxtor hat sich seit 2016 auf ALPR- und verwandte OCR-Produkte für folgende Marktsegmente spezialisiert: Parken, Zugangskontrolle, Sicherheit, Verkehr und Maut, Strafverfolgung und Smart Cities. Die Angebote sind auf die Lösung realer Probleme auf vielfältigen Hardware-Plattformen zugeschnitten. Die Softwareentwicklung erfolgt zu 100% unternehmensintern. Vaxtor ist auf drei Zielmärkten von MOBOTIX (Europa, Asien und Nordamerika) tätig. Die OCR-Technologie von Vaxtor ist eine der fortschrittlichsten der Welt; die plattformübergreifenden Angebote gelten als zuverlässig, flexibel und einfach zu integrieren. Vaxtor kooperiert mit zertifizierten Wiederverkäufern und Technologiepartnern.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Kontakt:

Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com

Rüdiger Rentsch, Investor Relations Manager, +49 6302 9816-3203,
ruediger.rentsch@mobotix.com

