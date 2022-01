NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever auf "Buy" mit einem Kursziel von 4650 Pence belassen. Eine Übernahme des Konsumgütersegments von GlaxoSmithKline würde eine Ausgliederung des Lebensmittelgeschäfts von Unilever favorisieren, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Für einen solchen Kurs habe er zuletzt plädiert. Es sei jedoch fraglich, ob das Management von Unilever hierfür die Aktionäre um sich scharen kann./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / 04:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2022 / 04:20 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B10RZP78

