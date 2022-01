NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis vor Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Angesichts starker Auslieferungszahlen zum Jahresende 2021 schraubte Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie die Gewinnprognosen je Aktie für 2021 bis 2023 nach oben. Eine günstige Modellpalette des Autobauers gepaart mit Preisspielraum in Nordamerika spreche für ein starkes Schlussquartal 2021./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2022 / 17:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2022 / 01:18 / GMT



ISIN: NL00150001Q9

