Die Talfahrt der Rivian-Aktie hält an. Erstmals seit dem Börsengang rutscht der Kurs unter den Ausgabepreis beim Börsengang im November. Der Autobauer verfehlte zuletzt wiederholt die Erwartungen des Marktes und die selbstgesteckten Ziele. Außerdem verließ ein Top-Manager das Unternehmen durch die Hintertür.Seit Jahresbeginn hat die Aktie des E-Autobauers bereits 25 Prozent an Wert verloren. Am Freitag fielen die Papiere kurzzeitig bis auf 75,13 Dollar und damit unter den Ausgabepreis beim IPO von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...