LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Post in einer Studie zur europäischen Transportbranche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. In der Logistik sehe sie neben E-Commerce die Digitalisierung und Nachhaltigkeit als Triebfedern für die künftige Geschäftsentwicklung, schrieb Analystin Rishika Savjani in der am Montag vorliegenden Studie. Ihre "Top Overweights" seien aufgrund ihrer attraktiven Wachstumsaussichten im E-Commerce die Aktie der Deutschen Post sowie die von InPost./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2022 / 12:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2022 / 12:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

