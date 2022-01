Die Anteilscheine von Ryanair haben sich in den vergangenen Handelswochen bereits um rund 20 Prozent verteuert. Geht es nach der britischen Großbank Barclays, so ist die Aktie des irischen Billigfliegers damit aber immer noch nicht fair bewertet. So bezifferte Analystin Rishika Savjani das Kursziel für Ryanair erneut auf 18,20 Euro. Im Rahmen ihrer jüngsten Studie zur europäischen Transportbranche bestätigte sie zudem ihr Anlagevotum mit "Overweight". Sie betonte, dass Ryanair, Wizz Air und Jet2 ...

