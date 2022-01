Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aktienkurse halten sich wacker, so die Analysten der DekaBank.In der vergangenen Handelswoche seien die großen Indices in Europa und in den USA zwar seitwärts gegangen, dies aber auf hohem Niveau. Im vergangenen Jahr seien die Kurse kräftig angestiegen. Aber es rumore im Maschinenraum der Finanzmärkte. Dabei gehe es vor allem um die Leitzinsen. Ein Teil der guten Entwicklung an den Aktienmärkten in den letzten Jahren sei auf die niedrigen Zinsen zurückzuführen. Denn sie würden nicht nur die Kapitalkosten für die Unternehmen verringern. Vielmehr hätten die niedrigen Zinsen auf dem Sparbuch und bei Bundesanleihen auch viele Marktteilnehmer in Anlagen mit besseren Renditeaussichten ausweichen lassen. Diese besseren Aussichten würden etwa deutsche Aktien allein schon mit der Dividende erfüllen. Beim DAX betrage derzeit die Dividendenrendite knapp 3%. Kurssteigerungen seien da eher ein zusätzlicher Bonus. ...

