Wien (www.fondscheck.de) - Der weltgrößte Asset Manager BlackRock hat als erster seiner Art die Marke von zehn Billionen Dollar beim verwalteten Vermögen geknackt, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe die New Yorker Fondsgesellschaft bei der Bekanntgabe der Jahreszahlen mitgeteilt. Das seien 15 Prozent mehr als per Ende 2020. Für das Gesamtjahr 2021 habe der Vermögensverwalter Nettomittelzuflüsse in Höhe von 593,7 Milliarden Dollar verzeichnet. Im Vorjahr seien es lediglich 390,8 Milliarden Dollar gewesen. ...

