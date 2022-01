Auch wenn Volkswagen in den letzten Jahren mit großen und kleinen Skandalen zu kämpfen hatte, so dominiert der Konzen hierzulande noch immer die Neuzulassungen. Im Jahr 2020 bestand die Hälfte der Top 10 aus Autos vom Wolfsburger Konzern. Damit das so bleibt, dürfte aber ein Umdenken gefragt sein.Vor allem der Dauerbrenner Golf macht Volkswagen (DE0007664005) zunehmend Sorgen. Zwar verkauft der sich noch immer nicht wirklich schlecht. Die Verkaufszahlen können an vergangenen Erfolge aber nicht mehr so recht anknüpfen. Zudem dürfte das Modell ...

