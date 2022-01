Straubing (ots) -



Das einzige, was Baerbock im Gepäck hatte, waren allerdings Nebelkerzen. "Starke Außenpolitik kennzeichnet, dass man eine starke Haltung hat", belehrte sie ihren ukrainischen Gastgeber Dmytro Kuleba, und verwies darauf, dass die Ablehnung von Waffenlieferungen in der deutschen Geschichte begründet sei. Für ihren Parteifreund Joschka Fischer war genau diese dunkle Vergangenheit 1999 das Argument, mit dem er seinen Grünen ihre Zustimmung zum militärischen Eingriff im Kosovo abgerungen hat. (...) Von Haltung allein lässt sich der russische Präsident Wladimir Putin nicht beeindrucken. Sie zu untermauern, indem man die Ukraine in die Lage versetzt, sich zu verteidigen - das käme in Moskau als Zeichen der Stärke an.



