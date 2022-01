Braunschweig (ots) -· 100.000 Euro Fördermittel für Projekte im Kinder- und Jugendbereich· Bewerbung für den bundesweiten Engagement-Preis bis 20. Februar möglich· Campino und ROCK YOUR LIFE! waren Preisträger des 1. LupoLeo Awards· Ausrichter ist das Kindernetzwerk United Kids FoundationsDie mit der Corona-Krise einhergehenden Beschränkungen wirken sich nachweislich auch stark auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aus. Die negativen Folgen im Hinblick auf psychische Gesundheit, motorische Entwicklung, soziale Interaktionen und Bildung sind bereits jetzt spürbar. Nach dem großen Erfolg der ersten Auflage des LupoLeo Awards 2020 (über 350 teilnehmende Projekte) wird der bundesweite Engagement-Preis von United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der Volksbank BraWo, in diesem Jahr gemeinnützige Akteure in Deutschland auszeichnen, die sich für Kinder und Jugendlichen engagieren, um die Folgen von Corona zu mildern bzw. dagegen anzukämpfen.Bewerbung bis zum 20. Februar möglichVom 19. Januar bis 20. Februar 2022 können sich gemeinnützige Projekte und Initiativen um Fördermittel von insgesamt 100.000 Euro in drei Award-Kategorien bewerben. Für die Auswahl der Preisträger sorgt eine prominent besetzte Jury unter dem Vorsitz von Dr. Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, und ein Komitee, das mit Kindern und Jugendlichen besetzt ist. Schirmherr dieses bundesweiten Sozialpreises ist der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil. Am 19. November 2022 erfolgt im Braunschweiger Staatstheater die Preisverleihung, wenn es die aktuelle Corona-Lage dann zulässt."Mit dem zweiten LupoLeo Award möchten wir Projekten und Organisationen, die sich in diesen schweren Corona-Zeiten für die Zukunft unserer Kinder einsetzen, Mut machen, wir wollen sie fördern, ihnen eine Plattform bieten und uns für ihr Engagement bedanken", betont Jürgen Brinkmann, Initiator des Kindernetzwerks und Vorstandsvorsitzender Volksbank BraWo. Und Mit-Initiator Robert Lübenoff (München) sagt: "Die Verantwortung unserer Generation liegt darin, Voraussetzungen zu schaffen, die unseren Kindern eine eigenständige Entwicklung ermöglichen, ihnen alle Chancen offenlassen und Freiraum für Kreativität und Zukunftsgestaltung bieten. Das ist in Corona-Zeiten wichtiger denn je."Tote Hosen-Frontmann Campino lobt LupoLeo AwardDer LupoLeo Award wurde 2019 von der Volksbank BraWo anlässlich des 15. Geburtstags ihres Kindernetzwerks initiiert und war bereits bei seiner Premiere für mehr Miteinander in der Gesellschaft mit 350 Bewerbungen von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen ein großer Erfolg. Unter anderem erhielt Campino, Frontman der Musikgruppe "Die Toten Hosen", für sein soziales Engagement eine Auszeichnung. Die Fördermittel über 20.000 Euro stellte der Sänger der Stiftung Kinderhilfezentrum Düsseldorf zur Verfügung und sagte dazu: "Es ist mir eine Ehre, den LupoLeo Award entgegenzunehmen. Ich hoffe, ich kann mit der Art, wie ich mich gegen Rassismus, Homophobie, rechte Gewalt, Antisemitismus und Armut einsetze, weiterhin ein Beispiel für andere und vor allen Dingen junge Menschen sein."Jugend entscheidet mitEine Besonderheit des LupoLeo Awards ist das Jugendkomitee, das neben der Jury einen maßgeblichen Anteil bei der Award-Vergabe übernimmt. Unter dem Vorsitz der 18-Jährigen Emily Dehning, die bereits bei der 1. Auflage des Awards Mitglied im Jugendkomitee war, wird es Verantwortung übernehmen. Das Jugendkomitee unterstützt die Jury bei der Auswahl der Preisträger und wird auch eigenständig einen Preisträger bestimmen. Es ist sozusagen ein Preis von Kindern für Kinder. Genau dies lobte Stefan Schabernak, Geschäftsführer der ROCK YOUR LIFE! gGmbH aus München.Mit seinem Projekt gewann er die Hauptkategorie, den Projekt-Award des 1. LupoLeo Awards und konnte 30.000 Euro Fördermittel in Empfang nehmen. Schabernak: "Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass auch die für uns allerwichtigsten Experten, nämlich Kinder und Jugendliche, für uns gestimmt haben." Mit dem mindestens einjährigen Mentoring-Programm verbessert ROCK YOUR LIFE! den Einstieg von sozial benachteiligten Jugendlichen in das Berufsleben. Sie werden von Studierenden gecoacht und erhalten Kontakt zu Unternehmen, die Auszubildende suchen.100.000 Euro FördergelderMit dem 2.LupoLeo Award vergibt die Volksbank BraWo Fördermittel in Höhe von insgesamt 100.000 Euro aufgeteilt in drei Kategorien: "Projekt-Award", Award für "Wahre Helden" und Award für die "Persönlichkeit des Jahres".Projekt-Award sucht drei GewinnerIn der Hauptkategorie "Projekt-Award" werden drei Awards vergeben: Die erste prämierte Organisation erhält 30.000 Euro, die Zweitplatzierte 20.000 Euro und die Organisation auf dem dritten Platz erhält 10.000 Euro. Für die Auswahl der Gewinner stellt United Kids Foundations ein Jugendkomitee zusammen, das aus engagierten jungen Persönlichkeiten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg besteht. Sie nominieren bis zu 20 Projekte aus dem Kreis der Bewerber. Eine prominent besetzte Jury kürt danach die ersten drei Preisträger.Award für "Wahre Helden"Im Rahmen der Bewerbung besteht die Möglichkeit, einen Vorschlag für den zusätzlichen Award "Wahre Helden" einzureichen. Damit werden ehrenamtliche Projektmitarbeitende ausgezeichnet, die sich in besonderer und vorbildlicher Weise engagieren und als "das Gesicht" eines Projekts wahrgenommen werden. Dieser Award ist mit Fördermitteln in Höhe von 20.000 Euro für das Projekt verbunden und wird durch ein Publikums-Voting in Kooperation mit dem Magazin FOCUS online vergeben. United Kids Foundations möchte damit das besondere ehrenamtliche Engagement wertschätzen und ihm zugleich mehr Sichtbarkeit verschaffen.Award für die "Persönlichkeit des Jahres"Der Award "Persönlichkeit des Jahres" wird an eine Person des öffentlichen Lebens vergeben, die sich für Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie engagiert und durch ihre Arbeit oder ihr Auftreten die Kinder in ihrer Entwicklung fördert. Diese Auszeichnung ist mit Fördermitteln in Höhe von 20.000 Euro für ein Projekt der eigenen Wahl verbunden und wird vom Jugendkomitee vergeben.Bewerbung über InternetDie Bewerbung ist im Internet unter www.lupoleo.de möglich. Dort ist ein Bewerbungsformular vorhanden, das auszufüllen und dann bis zum 20. Februar 2022 per E-Mail an bewerbung@lupoleo.de zu senden ist. Fragen richten die Bewerber bitte an info@lupoleo.de.Bewerben sollten sich Projekte, die· leicht nachvollziehbar darstellen können, wie ihr Projekt die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie im Hinblick auf psychische Gesundheit, motorische Entwicklung, soziale Interaktionen oder Bildung fördert.· wissen, was sie mit ihrem Projekt für wen bewirken wollen bzw. bereits bewirken.· in besonderem Maße auf Kooperationen ausgelegt sind, diese mitdenken und aktiv pflegen.AuswahlkriterienBeim LupoLeo Award können nur Projektbewerbungen berücksichtigt werden,· deren Aktivitäten ihren Schwerpunkt in Deutschland haben,· deren Trägerorganisation in Deutschland als gemeinnützig anerkannt ist,· die ihre Aktivitäten für und mit Kindern und Jugendlichen seit mindestens 12 Monaten regelmäßig durchführen, und· Wirkungen ihrer Arbeit benennen können.Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Projekte,· die sich noch in der Konzeptionsphase befinden,· die keine ausreichende Projektlaufzeit haben, um erste Erfolge ihrer Arbeit nachvollziehbar darstellen zu können, und· deren Trägerorganisation eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist.HintergrundinfosBei der Bezeichnung des bundesweiten Awards habe die Volksbank ganz bewusst ein Kunstwort verwendet, das den Bezug zum Aktionsgebiet von United Kids Foundations im Großraum Braunschweig-Wolfsburg (Löwe und Wolf) widerspiegelt.Für den Wettbewerb setzt die Bank wieder auf die Unterstützung der Agentur lübMEDIA aus München. Als weiterer Partner ist die gemeinnützige Phineo gAG aus Berlin im Boot. 