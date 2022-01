Unilever will die Konsumsparte des britischen Pharmariesen GSK übernehmen, bislang ohne Erfolg. Angeblich soll das Angebot nochmal nachgebessert werden. Die Börse sieht das skeptisch und schickt die Aktie auf Talfahrt.Beide Unternehmen hatten am Samstag bestätigt, dass Unilever ein Übernahmeangebot für die Consumer Health Sparte von GlaxoSmithKline (GSK) in Höhe von 50 Milliarden Pfund abgegeben hat. ...

