FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiekonzern BASF baut eine neue Hexamethylendiamin-Anlage (HMD) in Chalampé in Frankreich. Mit der neuen Anlage, die 2024 in Betrieb gehen soll, werde die jährliche HMD-Produktionskapazität von BASF auf 260.000 Tonnen erhöht, teilte der DAX-Konzern mit. HMD ist ein Vorprodukt für die Herstellung hochwertiger Polyamid 6.6-Kunststoffe und Lackrohstoffe, die beispielsweise in der Automobilindustrie und zur Herstellung von Spezialfasern eingesetzt werden. Darüber hinaus werde BASF auch die Polyamid 6.6-Produktion in Freiburg ab 2022 erweitern.

Mit dem Ausbau reagiere der Konzern auf eine wachsende Nachfrage im Markt. Die geplanten Investitionen dienen dem weiteren Ausbau des Polyamidgeschäftes, das BASF 2020 von dem belgischen Wettbewerbers Solvay erworben hat.

January 17, 2022 10:33 ET (15:33 GMT)

