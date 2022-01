MADRID (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die ökologische Transformation in der Energiepolitik gemeinsam mit Spanien voranbringen. "Spanien und Deutschland sind beide sehr ehrgeizig. Wir wollen erreichen, dass wir schnelle Fortschritte machen bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien", sagte Scholz am Montag bei einem Besuch in Madrid. Es handele sich um eine "wirtschaftliche Zukunftstechnologie".

"Der Ausbau der Windkraft auf hoher See, an Land und der Solarenergie, das ist wichtig. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir alles dafür tun, dass das ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen wird, dass die Netze gut werden und dass es gute Verbindungen zwischen uns und unseren Nachbarn gibt", sagte Scholz. Wichtig sei es, europaweit ein gutes Netz aufzubauen, das die Nutzungsmöglichkeiten der erneuerbaren Energien voranbringe./cn/DP/ngu