Halle/MZ (ots) -



Wovor soll sich Putin also fürchten? Was lässt ihn einlenken? Seine Forderungen an die Nato, unter anderem eine Garantie für eine Nichtaufnahme der Ukraine in das Verteidigungsbündnis, sind nicht erfüllbar. Es gibt schwerwiegende politische Gründe, dies tatsächlich nicht zu tun. Die Nato kann aber nicht über den Kopf der Ukraine hinweg Russland eine Garantie geben.



Am Ende bleibt dem Westen nichts anderes übrig, als Russland wie bisher mit einer Mischung aus Härte und offener Tür zu begegnen. Zur Härte gehört, dass die Nato-Truppen im Baltikum bleiben und dass beim Thema Wirtschaftssanktionen Geschlossenheit herrscht. Die Politik der offenen Tür besteht in Gesprächen in allen Formaten.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5123733

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de