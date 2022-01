Istanbul (ots) -Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Freispruch von Mesale ToluFast fünf Jahre, nachdem die Ulmerin in Istanbul von bewaffneten Polizisten vor den Augen ihres kleinen Sohnes nachts aus ihrer Wohnung gezerrt wurde wie eine Schwerverbrecherin, kommt der Freispruch für Mesale Tolu viel zu spät. Dabei hat Tolu noch Glück gehabt, dass ein einflussreiches Land wie Deutschland hinter ihr stand. In der Türkei sitzen Tausende andere Unschuldige seit Jahren hinter Gittern, weil sie der Regierung bei ihrer Hexenjagd auf mutmaßliche Gegner nach dem Putschversuch von 2016 ins Netz gingen. Erst vor ein paar Tagen nahm sich ein 16-jähriger Junge aus Verzweiflung über die lange Haft für seinen Vater das Leben.Tolus Freispruch ist keineswegs ein Zeichen dafür, dass sich in der Türkei etwas zum Besseren ändert. Er zeigt lediglich, dass der Fall der Deutschen der regierungshörigen Justiz des Landes und wohl auch der Regierung lästig wurde.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5123735