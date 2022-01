Wie alle Autokonzerne im DAX verliert am Montag auch die Daimler-Aktie gegen den allgemeinen Trend. Im Gegenzug kann aber der Kurs der Truck-Tochter zulegen, die sogar einen neuen Rekord in der noch jungen Börsenhistorie aufstellt. Für ein empfohlenes Hebelprodukt ist das eine willkommene Entwicklung.Zum Wochenauftakt hat Daimler Truck mit 35,73 Euro erneut einen Höchststand erreicht. Die seit Mitte Dezember börsennotierte Aktie hat seit ihrer Erstnotiz inzwischen über 27 Prozent an Wert gewonnen. ...

