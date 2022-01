Mit dem Zuschlag für die Förderung von tonnenweise Lithium durch das chilenische Bergbauministerium will BYD seine Zukunftsvisionen voranbringen. Die BYD-Aktie geht nach oben, doch die Anleger haben hohe Erwartungen. Zuschlag für BYD Wie das chinesische Unternehmen am vergangenen Freitag in einer Pressemitteilung verkündete, hat sich das chilenische Bergbauministerium für das Angebot von BYD in Höhe von 61 Millionen Dollar entschieden. Damit erhält ...

Den vollständigen Artikel lesen ...