Siemens Mobility hat am Montag den Verkauf seines internationalen Straßenverkehrsgeschäfts, Yunex Traffic, an Atlantia vereinbart. Das meldete der DAX-Konzern kurz nach Handelsschluss auf Xetra. Siemens wird rund eine Milliarde Euro einkassieren und gleichzeitig seinen unternehmerischen Fokus schärfen.Vorstand und Aufsichtsrat der Siemens AG haben der geplanten Transaktion bereits zugestimmt, heißt es in der Mitteilung am Abend. Der Kaufpreis beträgt 950 Millionen Euro, wobei das Closing bis September ...

