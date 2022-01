The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.01.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.01.2022



ISIN Name

CA82770L1094 SILVER ELEPHANT MNG CORP.

BMG715071343 C.P.POKPHAND -ADJ.- DL-01

CA09353K1093 BLENDER BITES LTD.

CA48563W1077 KARAM MINERALS INC.

CA60255X1033 MINDBEACON HOLDINGS INC

CA6295233093 NABIS HOLDINGS INC. NEW

SILVER ELEPHANT MINING-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de