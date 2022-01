Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 18. Januar: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahresumsatz 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen 12:45 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen 22:30 AUS: BHP Group, Q1 Production Report Anzeige- RESEARCH Märkte Kapitalmarktausblick 2022 "Vom Überfluss zum Mangel" Small is beautiful Löcher in der Matrix - Ausgespielt Kein Signal für eine Aktienbaisse! ...

