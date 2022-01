Ein animiertes Kinderlied mit Haien in der Hauptrolle hat Internetgeschichte geschrieben. Der Youtube-Clip "Baby Shark" hat als erstes Video überhaupt mehr als zehn Milliarden Aufrufe erreicht. Seit 2016 begeistert das Youtube-Video "Baby Shark" viele Menschen - besonders die kleineren. Das Kinderlied, in dem singende Kinder in einer animierten Unterwasserwelt tanzend zu sehen sind, ist schon lange zu einem Ohrwurm geworden. Jetzt ist es auch das meistgesehene Video in der Geschichte von Youtube. Anfang des Jahres 2022 knackte es die Marke von zehn Milliarden Aufrufen - und zwar als ...

