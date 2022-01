InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) ermöglicht sich mit dieser Entwicklung nicht nur eine beschleunigte Vorgangsweise bei seinen Forschungen, die zuletzt so spektakuläre Ergebnisse erzielt haben, sondern setzt auch die Segel, um in Zukunft klinische Versuche am Menschen starten zu können. Ich denke, dass der Markt diese Meldung mit verstärkten Käufen feiern wird!

Innocan Pharma announces the Inauguration of its Drug Development Lab at Biohouse in the Hadassah Medical Center in Jerusalem

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) hat sein erstes und neues Arzneimittelforschungs- und Entwicklungslabor im Biohouse Labs im Hadassah Medical Center in Jerusalem eingeweiht, um die Liposomen-Arzneimittelforschung (LPT) des Unternehmens zu beschleunigen. Das Entwicklungsprogramm des Unternehmens konzentriert sich auf die Verbesserung und Optimierung von LPT-Charakterisierungsmethoden und Upscaling-Fähigkeiten.

InnoCan glaubt, dass die Ausweitung der Produktionskapazitäten das Unternehmen in die Lage versetzen wird, seine geplanten Experimente voranzutreiben und die Grundlage für den Technologietransfer für die GMP-Produktion zu bilden, was eine Grundvoraussetzung für das Erreichen klinischer Studien am Menschen ist. Derzeit arbeiten sechs Mitarbeiter (Wissenschaftler und wissenschaftliche Hilfskräfte) an der beschleunigten Entwicklung der LPT-Technologie.

Die ersten Ergebnisse unserer LPT-Tierversuche waren so vielversprechend, dass wir uns entschieden haben, noch einen draufzusetzen, um unserem Ziel näher zu kommen, die Kommerzialisierung zu erreichen und weltweit führend in der CBD-Arzneimittelentwicklung zu werden. Wir sind stolz auf unsere Zusammenarbeit mit der Hebräischen Universität Jerusalem und darauf, mit Israels führenden wissenschaftlichen Institutionen zusammenarbeiten zu können. InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW )-CEO Iris Bicovich

News-Fazit:

Die LPT-Forschungen, die zeigten, dass CBD, eingehüllt in Liposomen, nach einer einzelnen Injektion über sechs Wochen in Hunden nachweisbar war, fanden in der Vergangenheit in den Einrichtungen der Hebrew University of Jerusalem statt. Um die Forschungen zu beschleunigen, hat man diese in ein eigenes Labor verlagert. Sechs Forscher arbeiten nun daran, dass man eine Konformität erreicht, die Versuche am Menschen zulassen.

Trotz des Umstandes, das CBD im menschlichen Körper nur eine sehr kurze Verweildauer hat, gibt es zahlreiche positive Erfahrungsberichte von Patienten mit vielfältigen Krankheitsgeschichten. Warum genau CBD bei Epilepsie hilft und auch als Medikament zugelassen ist (Epidolex), auch das ist nicht endgültig erforscht. Zu dem Thema heißt es auf der Seite des Norddeutschen Rundfunks (NDR): "Es wird davon ausgegangen, dass CBD die Kalziumkonzentration innerhalb der Nervenzellen verändert."