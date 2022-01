REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Cem Özdemir und Tierwohl:

"Das Thema Fleischpreise wurde schnell gesetzt, aber das Ziel nicht sorgfältig durchdacht. Jetzt wird der Minister Mühe haben, die Sau, die in Form der Preisfrage durchs Dorf getrieben wird, wieder einzufangen. Extreme Billigangebote für Schnitzel stoßen zu Recht auf Kritik. Aber die Frage nach einem angemessenen Fleischpreis lässt sich doch gar nicht beantworten, ohne den Preis ins Verhältnis zum Verdienst zu setzen. Özdemir mit seinem Ministergehalt kann sich ein Schweinesteak für zwanzig Euro leisten, ohne darüber nachdenken zu müssen. Eine wachsende Zahl an Menschen muss aber beim Wocheneinkauf haargenau nachrechnen. Die Corona-Krise hat sich ausgewirkt auf die Armut in Deutschland. Sie hat die Armutsquote auf einen traurigen Rekordwert getrieben."/yyzz/DP/he