DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen geben etwas nach - Schanghai im Plus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Dienstag mehrheitlich mit leichten Abschlägen. Die Börse in Schanghai notierte indessen leicht im Plus. Von der Wall Street kamen keine Vorgaben, da hier zu Wochenbeginn wegen des Martin-Luther-King-Tags kein Handel stattgefunden hat.

In Tokio gibt der Nikkei-Index anfängliche leichte Aufschläge ab und gibt nun 0,3 Prozent nach. Etwas Unterstützung erhält der Index vom schwächeren Yen. Der Dollar geht aktuell mit 114,79 Yen um, verglichen mit 114,32 zur gleichen Zeit am Vortag.

Die Bank of Japan hat unterdessen ihre Inflationserwartungen angsichts pandemiebedingter Lieferengpässe leicht angehoben. In ihrem vierteljährlichen Ausblick prognostiziert sie einen Anstieg der Inflation um 1,1 Prozent in dem ab April bis März 2023 laufenden neuen Fiskaljahr und um ebenfalls 1,1 Prozent im darauffolgenden Jahr, während zuvor 0,9 bzw. 1,0 Prozent erwartet worden waren. Für das laufende Fiskalsjahr, das im März endet, rechnet sie mit einer Stagnation der Preise.

Derweil hat die japanische Notenbank den Einlagensatz unverändert bei minus 0,1 Prozent belassen und ihr Ziel für die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen bei etwa Null.

Country Garden in Hongkong auf Erholungskurs

In Hongkong gibt der Hang-Seng-Index 0,4 Prozent nach. Im Immobiliensektor erholen sich Country Garden von den deutlichen Abgaben zu Wochenbeginn. Die Titel steigen um 5,6 Prozent, Longfor Group rücken 1,7 Prozent vor. Aktien von Kasinobetreibern in Macau, die am Vortag kräftig zugelegt hatten, geben nun moderat nach. Sands China büßen 2,1 Prozent ein, nachdem die Aktie zu Wochenbeginn rund 15 Prozent nach oben geschossen war. Galaxy Entertainment verlieren 2,1 Prozent. Kurstreiber am Vortag war ein Gesetzentwurf, wonach die verfügbaren Glücksspiellizenzen wohl nicht verringert werden sollen. Im chinesischen Kernland legt der Schanghai-Composite indessen 0,5 Prozent zu.

In Südkorea büßt der Kospi 0,9 Prozent ein. Einige Anleger verkaufen Aktien, um Mittel für den anstehenden Mega-Börsengang des Batteriezellenhersteller LG Energy Solution zu haben, heißt es. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering verlieren weitere 5,9 Prozent, nachdem die Aktie am Vortag bereits 6,9 Prozent eingeknickt war. Auf dem Titel lastet das Veto der Europäischen Union gegen die Fusion mit Hyundai Heavy Industries (+0,5%).

Die Börse in Sydney schloss 0,1 Prozent im Minus. Rio Tinto reduzierten sich um 0,4 Prozent. Der Bergbaukonzern hatte mitgeteilt, dass die jährliche Eisenerzlieferungen seiner australischen Minen 2021 um 3 Prozent auf 321,6 Millionen Tonnen zurückgegangen sind. Grund hierfür seien Probleme in der Lieferkette sowie ein Mangel an Arbeitskräften. Die Aktie des Wettbewerbers BHP legte 1,2 Prozent zu. JB Hi-Fi stiegen um 6,9 Prozent, nachdem das Unternehmen in den drei Monaten per Ende Dezember dank der Aufhebung von Lockdown-Maßnahmen einen flächenbereinigten Umsatzanstieg in seinen australischen Geschäften verzeichnet hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.408,80 -0,1% -0,5% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.259,48 -0,3% -2,3% 07:00 Kospi (Seoul) 2.864,08 -0,9% -3,8% 07:00 Schanghai-Comp. 3.560,37 +0,5% -2,2% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.122,53 -0,4% +4,1% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.292,68 +0,1% +5,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:26 % YTD EUR/USD 1,1399 -0,0% 1,1404 1,1427 +0,3% EUR/JPY 130,84 +0,1% 130,76 130,63 -0,0% EUR/GBP 0,8359 -0,0% 0,8361 0,8353 -0,5% GBP/USD 1,3637 -0,1% 1,3646 1,3681 +0,8% USD/JPY 114,79 +0,2% 114,61 114,32 -0,3% USD/KRW 1.189,74 -0,1% 1.191,01 1.192,90 +0,1% USD/CNY 6,3443 -0,1% 6,3488 6,3482 -0,2% USD/CNH 6,3470 -0,1% 6,3521 6,3532 -0,1% USD/HKD 7,7920 +0,0% 7,7911 7,7875 -0,1% AUD/USD 0,7192 -0,2% 0,7207 0,7216 -1,0% NZD/USD 0,6777 -0,3% 0,6795 0,6814 -0,7% Bitcoin BTC/USD 42.161,99 +0,2% 42.095,26 42.660,87 -8,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,98 84,30 +1,4% 1,16 +13,0% Brent/ICE 87,36 86,48 +1,0% 0,88 +10,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.818,07 1.819,55 -0,1% -1,48 -0,6% Silber (Spot) 22,98 23,23 -1,1% -0,25 -1,4% Platin (Spot) 973,70 976,50 -0,3% -2,80 +0,3% Kupfer-Future 4,42 4,43 -0,1% -0,00 -1,0% ===

January 18, 2022 00:59 ET (05:59 GMT)

